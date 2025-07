Ufficiale L'Amburgo saluta Perrin. Il difensore francese firma con lo Sporting Gijon

Il difensore centrale francese Lucas Perrin lascia l’Amburgo e approda a titolo definitivo allo Sporting Gijón, club della Segunda División spagnola. Il trasferimento è stato formalizzato mercoledì 2 luglio, dopo l’accordo raggiunto tra le due società, e reso noto nelle scorse ore.

Perrin, 26 anni, era arrivato all'Amburgo la scorsa estate, in quello che è stato il suo primo passo calcistico al di fuori della Francia. Nella prima metà della stagione ha collezionato sei presenze con il club tedesco, giocando due gare da titolare. Nella sessione invernale di mercato il difensore era poi passato in prestito ai belgi del Cercle Brugge, dove ha disputato la seconda parte della stagione.

Ora per lui si apre una nuova sfida in Spagna. Lo Sporting Gijón punta sull’ex Marsiglia per rafforzare la propria retroguardia in vista della nuova stagione di Segunda División. Il direttore sportivo Claus Costa, ha voluto salutare il giocatore con parole di stima: “Ringraziamo Lucas Perrin per il suo impegno durante la sua permanenza all’HSV e gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura in Spagna". Perrin cercherà ora rilancio e continuità in una piazza storica del calcio spagnolo, con l’obiettivo di contribuire alla risalita dello Sporting verso la massima serie.