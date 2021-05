L'Atletico domina al Camp Nou, ma Messi mette i brividi a Simeone: al 45' è 0-0

Primo tempo quasi a senso unico al Camp Nou. A sorpresa, però, non è il Barcellona a comandare le operazioni ma la capolista, che sembra aver preparato molto meglio la sfida. L'Atletico Madrid parte forte, pressa alto ed è corto, mentre i catalani non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Oblak. Ter Stegen, invece, è chiamato agli straordinari su Llorente, Suarez e Carrasco (Mingueza in grandissima difficoltà). Ritmi non sempre altissimi ma spettacolo piacevole soprattutto per merito degli ospiti. Già due cambi: fuori Lemar per un problema muscolare da una parte, dall'altra alza bandiera bianca Busquets, dopo uno scontro con Savic. I due grandi ex, Luis Suarez e Antoine Griezmann, finora praticamente inoffensivi, anche se il Pistolero ci ha provato di più. L'unico squillo dei blaugrana, manco a dirlo, lo firma Leo Messi, che al 42' va via in slalom e costringe Oblak a compiere un autentico miracolo. All'intervallo è 0-0, ai catalani servirà qualcosa in più per andare momentaneamente in vetta alla classifica.