Ufficiale
L'attacco del Nottingham Forest parla francese: ecco Dilane Bakwa
TUTTO mercato WEB
Il Nottingham Forest comunica l'acquisto dell'attaccante francese Dilane Bakwa, proveniente dallo Strasburgo. 23 anni, il giocatore si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un contratto quinquennale.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Ora in radio
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile