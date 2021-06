L'ex calciatore Campbell consiglia l'Everton: "Ora bisogna scegliere il meglio: Antonio Conte"

Kevin Campbell, ex attaccante dell'Everton, ha parlato delle future mosse del club inglese, chiamato a sostituire Carlo Ancelotti: "Ora bisogna reagire in modo positivo. Il progetto è ancora lì, bisogna prendere un allenatore di qualità. È molto importante inviare un messaggio ai tifosi. Secondo me la società dovrebbe scegliere il meglio sulla piazza: in questo momento è Antonio Conte", ha detto a Sky Sports UK.