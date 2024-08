Ufficiale L'ex Udinese Seko Fofana lascia l'Al-Nassr, ma non l'Arabia: torna all'Al-Ettifaq

L'ex centrocampista dell'Udinese, Seko Fofana, lascia ancora una volta l'Al-Nassr FC e firma con l'Al-Ettifaq per una stagione, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Già lo scorso gennaio il giocatore dopo aver vinto la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, si era trasferito in prestito allo stesso club per sei mesi: ora il ritorno per lui, ma per un'intera stagione.

In Italia, con la maglia dei friulani, ha collezionato 119 presenze e 13 gol a cavallo fra il 2016 ed il 2020.