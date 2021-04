L'Inter Miami ha infranto le regole dell'MLS con l'acquisto di Matuidi dalla Juventus

L'Inter Miami di David Beckham ha violato le regole della MLS con l'acquisto nella passata stagione del centrocampista ex Juventus Blaise Matuidi. Il giocatore non è stato inserito nella lista dei calciatori stranieri e ha un ingaggio superiore al limite, essendo il quarto giocatore in rosa proveniente dall'estero, uno in più rispetto al consentito (massimo tre in rosa). Il club dell'ex campione inglese verrà sanzionato ed intanto, in questa stagione, Matuidi è stato inserito nella lista corretta insieme a Gonzalo Higuain e al messicano Rodolfo Pizarro. A riportarlo è la BBC.