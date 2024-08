Ufficiale L'Ipswich si regala anche Sammie Szmodics: oltre 10 milioni per strapparlo al Blackburn

L'Ipswich continua a rinforzarsi. Il club inglese, che domani affronterà il Liverpool nella sfida della prima giornata di Premier League e che ha annunciato l'arrivo in prestito di Kalvin Phillips dal Manchester City, ha infatti ingaggiato anche Samuel Joseph Szmodics: il 28enne attaccante irlandese (ma di origini ungheresi) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Szmodics, classe 1995, è costato poco più di 10 milioni, versati nelle casse del club in cui ha giocato nelle ultime due stagioni, il Blackburn (già 3 reti in 2 partite stagionali, 43 in 91 totali). Per lui si tratterà della prima esperienza nella massima serie inglese: in passato ha vestito le maglie di Colchester, Braintree, Bristol e Peterborough.