Ufficiale L'ultimo colpo del Wolverhampton è Forbs: arriva dall'Ajax in prestito con obbligo di riscatto

vedi letture

In Inghilterra sono tanti i giocatori ad essersi accasati all'ultimo momento. Molte ufficialità sono arrivate oltre la mezzanotte, come quella del trasferimento di Carlos Roberto Forbs Borges al Wolverhampton. L'esterno offensivo portoghese lascia l'Ajax in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Classe 2004, Forbs è nato a Sintra ed è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting, prima di trasferirsi, nel 2014, in quello del Manchester City. Dopo 9 anni è passato all'Ajax, che ora lo ha ceduto per permettergli di mostrare le sue qualità in Premier League.