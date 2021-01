La Federazione boccia il ricorso: confermata la multa a Messi per l'esultanza dedicata a Diego

In attesa di scoprire se sarà o meno presente nella finale di Supercoppa di Spagna in programma domenica prossima, Lionel Messi ha ricevuto la sanzione definitiva dalla Commissione d'Appello della Federcalcio spagnola per l'esultanza dedicata a Diego Armando Maradona. Pochi giorni dopo la morte del Pibe, il giocatore del Barcellona aveva segnato contro l'Osasuna e aveva mostrato una maglia del Newell's, club del cuore di entrambi i fenomeni argentini. Il Giudice Sportivo era stato inflessibile: la sanzione disciplinare (Messi era stato ammonito) non era stata cancellata e in più aveva inflitto una multa di 600 euro al giocatore e di 180 alla società catalana. Il ricorso è stato respinto ieri: la Commissione d'Appello ha quindi confermato la "punizione".