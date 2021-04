La Ligue 1 come la Bundes? Possibile riduzione a 18 squadre dal 2022. Il 3 giugno si vota

La Lega francese accelera per una riduzione del numero di squadre nel suo massimo campionato, da 20 a 18. Nel corso della prossima Assemblea prevista per il 3 giugno, la LFP avrà come argomento all'ordine del giorno proprio quello della riduzione del numero di squadre e la metterà ai voti.

Come riporta 'L'Equipe' la riforma, dovesse passare, entrerebbe in vigore a partire dalla stagione 2022/23. Lo scoglio da superare, adesso, è capire come gestire promozioni e retrocessioni nella prossima stagione, quella 2021/22.