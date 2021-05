La rivincita di Suarez: "Riconoscente all'Atletico, volevo dimostrare di essere un vincente"

Luis Suarez, trascinatore a suon di gol dell'Atletico Madrid campione di Spagna, ha espresso tutta la sua gioia dopo la vittoria de LaLiga arrivata nell'ultimo turno di campionato: "Se dietro non hai una grande squadra composta da un grande portiere e una grande difesa, con tutti i compagni che corrono per te, là davanti non potresti segnare così tanto come abbiamo fatto quest'anno. Io sono un calciatore ambizioso, volevo dimostrare di poter giocare ancora a grandi livelli e ci sono riuscito. Sarò sempre riconoscente all'Atletico per la possibilità che mi ha dato, ho fatto vedere che sono ancora un vincente", le dichiarazioni dell'ex Barcellona.

Guarda il video in calce con tutta la soddisfazione del Pistolero per la vittoria del campionato!