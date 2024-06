Ufficiale La storia di Ander Herrera all'Athletic continua: ha prolungato il contratto di un anno

Ander Herrera aveva il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con l'Athletic, ma le parti hanno trovato l'accordo per prolungarlo di un'altra stagione, ovvero fino al 2025. Di seguito il comunicato integrale dei baschi:

"Il centrocampista dell'Athletic Club Ander Herrera ha firmato un prolungamento di contratto di un anno, restando a Bilbao fino al 30 giugno 2025. Il vincitore della Copa ha messo nero su bianco il suo nuovo contratto con l'Ibaigane, insieme al presidente del club Jon Uriarte e al direttore sportivo Mikel González. La prossima stagione sarà la sesta per Ander da Leone, tra i due periodi trascorsi qui. La sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali in un campionato che vedrà la squadra di Ernesto Valverde disputare quattro tornei. Il giocatore nato a Bilbao ha collezionato 175 presenze con l'Athletic, 27 delle quali nel 2023/24. Oltre alla sua influenza nello spogliatoio, il centrocampista la scorsa stagione ha mostrato tocchi di enorme classe. Ad esempio, nella partita del 125° anniversario di dicembre, contro l'Atlético Madrid, Herrera ha servito Gorka Guruzeta con un assist misurato per il primo gol della nostra vittoria per 2-0. Durante la partita della 19a giornata contro il Sevilla FC al Sánchez Pizjuán, Ander ha lanciato uno splendido cross per Aitor Paredes che ha segnato il suo primo gol da senior. Il contratto di Herrera è in linea con le nuove linee guida stabilite dal club e prevede una struttura salariale fissa con bonus in base agli obiettivi".