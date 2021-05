LaLiga a 90' dalla fine: è derby di Madrid e i blancos chiedono aiuto all'ex Ronaldo

Finale entusiasmante ne LaLiga: il Barcellona esce dai giochi nel penultimo turno lasciando la contesa alle due squadre di Madrid. Si deciderà tutto sabato 22 maggio, calcio d'inizio alle 18. Partite anticipate per permettere al Villarreal di avere un giorno in più a disposizione per preparare la finale di Europa League, in programma il 26 maggio contro il Manchester United. In caso di successo del submarino amarillo la Spagna avrebbe ben cinque rappresentanti nella prossima edizione del massimo torneo continentale. Gli uomini di Unai Emery scenderanno in campo a Valdebebas contro il Real Madrid, certi della qualificazione in una competizione europea che al momento però li vedrebbe solo nella poco attraente Conference League. Tutt'altro che semplice l'impegno che toccherà all'Atlético Madrid, che andrà a giocarsi il titolo a Valladolid dell'ex galactico Ronaldo. Tre sconfitte consecutive per gli albivioletas, sprofondati al penultimo posto e con la vittoria come unica possibilità per sperare nella salvezza. La classifica recita: Atlético 80, Real Madrid 78. In caso di arrivo a pari punti entra in gioco la discriminante degli scontri diretti, che sono in favore del Real, vincente in casa 2-0 lo scorso 12 dicembre e capace di imporre il pari ai cugini al "Wanda Metroplitano": 1-1 lo scorso 7 marzo.