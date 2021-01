Las Palmas, Ramirez su Iemmello: "Nessuno ha chiesto di partire, ma in 5 ci lasceranno"

Il presidente del Las Palmas Miguel Angel Ramirez ha parlato ai microfoni della radio Ser Deportivos Las Palmas ha fatto il punto sul mercato in uscita soffermandosi anche sulla situazione di Pietro Iemmello corteggiato da Frosinone e Pescara in Italia: “Nessun calciatore ha chiesto di andarsene, ma credo che ci saranno almeno cinque cessioni. Iemmello? È un giocatore che ha sempre segnato 15-20 reti l’anno, ma qui ha trovato tanta concorrenza e non è un leader. Ci sono giocatori che impiegano più tempo di altri ad adattarsi e alcuni devono essere lasciati andare per poter vere successo da un’altra parte”.