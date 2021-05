Le aperture in Inghilterra - Caos per la finale Champions: si gioca a Wembley?

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 8 maggio 2021, si parla in particolare del caos relativo alla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Il governo britannico ha imposto severe restrizioni ai viaggi in Turchia a causa del peggioramento della situazione sanitaria dovuta al Covid e adesso si tratta con la UEFA per far giocare la finalissima tra squadre inglesi in Inghilterra, a Wembley.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Mail: "Final chaos"

Star Sport: "We'll turk it from here"

Mirror Sport: "Broken English"

Daily Telegraph: "Government in talks with UEFA to move all-English finals to Wembley"