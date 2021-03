Le aperture in Inghilterra - E' il giorno del derby di Manchester: il City teme un crollo

In Inghilterra è il giorno di Manchester City-Manchester United, "Una speciale giornata di derby", come scrive il Telegraph che sceglie de Bruyne e Bruno Fernandes come uomini-copertina. "Il City teme un crollo", titola l'Express di spalla che si sofferma sullo stesso tema e fa sapere come il segreto di Guardiola sia proprio la paura del fallimento. Ed è proprio alle parole dell'allenatore spagnolo che è dedicato il titolo dello Star: "Abbiamo un quadruplo obiettivo", riferendosi a tutte le competizioni in cui è in gioco il Man City.