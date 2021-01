Le aperture in Inghilterra - Kane, altro ko. E' tornato Pogba. Azione legale contro il razzismo

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 30 gennaio 2021, si parla principalmente dell'infortunio riportato da Harry Kane nell'ultimo match tra Tottenham e Liverpool. Doppia beffa per Mourinho: il ko contro i Reds e il ko del suo centravanti. Spazio poi a Paul Pogba, centrocampista dello United ed ex Juve che sembra essere tornato ai suoi livelli. Infine, i calciatori pensano a un'azione legale contro i razzisti, dopo l'ultimo caso scoppiato a Manchester con insulti razziali a Martial e Tuanzebe.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Sun Sport: "Gunnar guns for Gunners"

Mirror Sport: "Harry pain"

The Guardian: "Pogba. He may be heading out of United but now he's back to his best"

Daily Express: "Kane's world of pain"