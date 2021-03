Le aperture in Inghilterra - Lo United stecca vestito da Zebra. I top agenti sotto inchiesta

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 4 marzo 2021, si parla principalmente dello 0-0 tra Crystal Palace e Manchester United. I Red Devils, in campo con la maglia bianconera, non vanno oltre il pari contro il Palace e non riescono ad avvicinarsi al Manchester City di Pep Guardiola, sempre più primo. Pareggia anche il Leicester. Oggi la sfida tra allenatori tedeschi, Klopp e Tuchel, in Liverpool-Chelsea. Spazio anche ai problemi per i procuratori: i top agenti sotto inchiesta secondo il Times.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "United lost in mist"

Daily Express: "Grounded"

Times Sport: "Top football agent under investigation"

Mirror Sport: "United stuck on zebra dressing"