Le aperture in Spagna - Real Madrid col Chelsea in testa. Un'altra finale per il Barcellona

Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 in casa contro il Real Betis e per Marca il motivo è presto detto: "Con il Chelsea in testa", si legge nel titolo in prima pagina. Per As il pareggio è un "Passo indietro", scrive in apertura. Adesso i Blancos mettono LaLiga a forte rischio.

Da Barcellona. In Catalogna esultano e non potrebbe essere altrimenti. Sport mette in prima pagina un'immagine di Hazard e scrive: "Buco del Madrid". Mundo Deportivo si concentra invece sul match che attende il Barcellona oggi contro il Villarreal: "Altra finale".