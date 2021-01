Le aperture in Spagna - Real vivo, Benzema lo risveglia. A Barcellona pensano al mercato

Il Real Madrid batte l'Alaves in trasferta e si rialza dopo l'incredibile eliminazione in Copa del Rey. "Benzema risveglia il Madrid", titola Marca in prima pagina, seguito a ruota da As che si concentra sull'intera squadra: "Sono vivi". A Barcellona, invece, si concentrano sul mercato. "Koeman torna a chiedere acquisti", scrive Sport. Mundo Deportivo si sofferma su Eric Garcia: "I soci già lo vogliono".