Le aperture in Spagna - Varane vale per due e il Real vince. Ma il Barça lotterà per questa Liga

Il Real Madrid "Non getta la spugna", come titola Marca, e batte a domicilio l'Huesca. Doppietta di Varane, che "vale per due", secondo l'apertura di As. Oggi tocca al Barcellona rispondere, alle 21, contro il Real Betis. "Non fermarti, Barça", chiede Mundo Deportivo, in vista della bagarre per il titolo di questa seconda parte di stagione. "Lotteranno per questa Liga", è il titolo dell'altro quotidiano catalano Sport.