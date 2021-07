Le aperture inglesi - Final...ly! Inghilterra, fai come nel 1966! Ora a Wembley con l'Italia

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 8 luglio 2021, si parla in particolare dell'Europeo e della sofferta vittoria della Nazionale inglese in semifinale contro la Danimarca: 2-1 ai supplementari, finale con l'Italia conquistata. Inglesi in finale per la prima volta agli Europei, la prima volta a 55 anni dalla finale del '66 ai Mondiali, unica vittoria sin qui. Domenica l'Italia a Wembley.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Guardian Sport: "Finally"

Mirror Sport: "Party like it's 1966"

Star Sport: "Finally"

The Daily Mail: "King Kane"

The Daily Express: "It's nearly home now"

The Telegraph: "Final-ly"