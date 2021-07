Le aperture portoghesi - Arrestato per frode il presidente Vieira: ha rubato al Benfica!

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 8 luglio 2021, c'è spazio principalmente per il mercato ma anche per il caso legato al presidente del Benfica, Vieira, arrestato e accusato "di rubare al Benfica". Frode fiscale, riciclaggio di denaro, si parla di oltre 100 milioni di euro. Lo Statuto prevede che Manuel Rui Costa assuma le redini del comando. Visite mediche oggi per Ruben Vinagre con lo Sporting.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Vieira ex xeque Benfica em choque"

Record: "Acusado de roubar o Benfica"