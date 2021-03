Le aperture portoghesi - Notte epica: gli eroi del Porto eliminano la Juve. CR7 lascia?

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 10 marzo 2021, spazio chiaramente alla sfida tra Juventus e Porto che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions. Grandi aggettivi e grandi commenti per i lusitani: notte epica e storica all'Allianz Stadium, con la formazione di Conceiçao che in 10 per un'ora resiste agli assalti bianconeri. Sconfitta per 3-2 dolce: il Porto ai quarti. Spazio anche al futuro: un dirigente della Juventus ammette l'addio di Cristiano Ronaldo.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Herois"

Record: "Bravissimo"