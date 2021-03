Le aperture portoghesi - Porto, gli eroi di una notte epica. Joao Mario, l'Inter dice no

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 11 marzo 2021, ancora spazio alla vittoria del Porto sulla Juventus con Sergio Conceiçao che ha fatto guadagnare al Porto 200 milioni di euro in premi UEFA da quando guida i Dragoes. La vittoria sui bianconeri viene definita come "una notte epica", con Ronaldo sotto accusa in Italia. Poi spazio al mercato con Mata che ha nostalgia del Benfica e l'Inter che avrebbe rifiutato un'offerta da 7 milioni da parte dello Sporting per Joao Mario.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Matic admite voltar"

Record: "Pizzi abre a porta"