Le aperture spagnole - Barça gioca a ribasso per Lautaro: Emerson può essere contropartita

Le aperture spagnole

Queste le aperture dei maggiori quotidiani spagnoli sportivi in edicola oggi, sabato 12 giugno 2021.

Sport titola "Operazione Lautaro" in riferimento al fatto che il Barcellona non abbia mollato definitivamente come obiettivo di mercato l'attaccante argentino dell'Inter. I nerazzurri sarebbero interessati a Emerson Royal, in prestito al Betis ma di proprietà dei blaugrana, per rimediare alla ormai certa partenza di Hakimi. Il Barcellona vorrebbe includere l'esterno brasiliano nella trattativa per abbassare così il prezzo del cartellino di Lautaro ad una cifra che si aggira intorno ai 55 milioni di euro.

Mundo Deportivo titola "San Mames europeo" dedicando la sua prima pagina al fatto che il campo dell'Athletic ospiterò la finale dell'Europa League 2024 e quella della Champions League femminile del 2025. L'UEFA ha risarcito così la città di Bilbao dopo il cambio di sede (dal San Mames a La Cartuja di Siviglia) deciso per le partite della Spagna nell'Europeo. In più verserà 1,3 milioni come indennizzo.