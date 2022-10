Le pagelle dello Sturm Graz: Boving ruba la scena, che impatto Horvat. Da rivedere Siebenhandl

RISULTATO FINALE: Lazio-Sturm Graz 2-2

STURM GRAZ

Siebenhandl 5,5 - Nel primo tempo fa un grande intervento su Immobile, ma nella ripresa ha sulla coscienza il gol di Pedro.

Ingolitsch 5,5 - Soffre il dinamismo di Pedro e nella ripresa lo fa passare con troppa facilità

Affengruber 6 – Buona prestazione in marcatura, attento sulle palle alte e gli scatti di Immobile. Ingenuo in occasione del rigore.

Wuthrich 6 – Gara molto precisa per lui, sia palla al piede che in copertura. Fa valere i muscoli contro l’attacco biancoceleste.

Dante 6,5 – Corre tanto sulla sinistra, tiene botta su Felipe Anderson e si affaccia con una certa insistenza in avanti.

Hierlander 6,5 – Molto bene in regia, gestisce e pulisce molti palloni nel mezzo nonostante il grande traffico. Bene anche in fase di recupero. Dall’ 80’ Jantscher s.v.

Stankovic 6,5 – Lotta su tutti i duelli aerei e gestisce molti palloni nella metà campo avversaria. Ha il merito di far espellere Lazzari nel primo tempo. Dal 79’ Ljubic s.v.

Prass 6,5– Buona gara in fase di inserimento, gioca a tutto campo arrivando anche al tiro in porta.

Kiteishvili 5 – Poco ispirato, tanti occhi puntati su di lui ma non si accende mai. Fatica a liberarsi tra le linee. Dal 48’ Horvat 6,5 - Grande impatto sulla partita, entra e fa male sulla trequarti campo. Calcia più volte in porta e imbuca con facilità gli attaccanti.

Ajeti 5,5 – Prova ad accendersi in più di un'occasione, cerca la giocata per saltare l’uomo ma non sempre ci riesce. Gila fa buona guardia. Dal 79’ Sarkaria s.v.

Emegha 5 – Assente non giustificato all'Olimpico. Mai nel vivo del gioco, poco cercato dai compagni ma lui non fa nulla per ricevere. Dal 46’ Boving 8 - E' la sua serata: entra e spacca la partita. Realizza due gol pesantissimi e ne sfiora almeno altri due. E' un pericolo per tutta la difesa biancoceleste.

Christian Ilzer 6,5 - La sua squadra si comporta molto bene nel primo tempo, nella ripresa fa valere la superiorità numerica e azzecca il cambio di Boving.