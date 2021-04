Le statistiche sulle vittorie in trasferta dei club inglesi in Champions fa sognare il Man City

Nella storia della Coppa Campioni e della Champions League, dopo la vittoria del Manchester City di questa sera contro il PSG in semifinale al Parco dei Principi, sono 47 le volte in cui una squadra inglese ha vinto in trasferta in un doppio confronto ad eliminazione diretta e in tutte le 47 occasioni la squadra inglese ha passato il turno. Una statistica che fa sorridere i Citizens e preoccupare i parigini, chiamati a dover ribaltare il risultato all'Etihad in Inghilterra.