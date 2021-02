Leeds, Bielsa dopo il ko contro l'Arsenal: "Peccato, nella ripresa abbiamo giocato meglio"

Marcelo Bielsa, manager del Leeds United, dopo la sconfitta subita all’Emirates Stadium, ha dichiarato: “Nel primo tempo abbiamo gestito male il pallone. Costruivamo da dietro ma senza riuscire a portare la palla nella loro metà campo. Nella prima frazione sapevamo che ci avrebbero pressato, ma non siamo riusciti a venirne a capo. Nella ripresa è successo il contrario. Siamo riusciti a pressare e giocare meglio dei nostri avversari. Ho apprezzato molto il modo in cui abbiamo approcciato il secondo tempo, anche se il quarto gol, poco dopo l’intervallo, è stato un duro colpo.”. Sulla possibilità di poter portare a casa il pareggio ha poi spiegato: “Penso che avremmo potuto segnare un terzo gol, ma non so poi quanto avremmo davvero meritato il pari. Penso che la vittoria dell'Arsenal sia stata giusta, ma quando eravamo sul 4-2 abbiamo avuto due o tre occasioni per segnare. Questo ci avrebbe dato qualche speranza in più.".