Leeds, El Loco Bielsa piomba su Adama Traorè: il talento spagnolo nel mirino per l'attacco

vedi letture

Il Leeds del Loco Bielsa piomba su Adama Traoré. Come riporta The Sun, il club neo-promosso in Premier League avrebbe messo nel mirino il rapidissimo esterno offensivo del Wolverhampton e della Nazionale spagnola per rinforzare il proprio reparto avanzato già in questo mercato di gennaio. Per il classe '96, in questa stagione, si contano finora 18 presenze e un assist con la maglia dei Wolves.