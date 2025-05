Ufficiale Leganes retrocesso, dopo due stagioni sarà addio con mister Borja Jimenez

Il Leganés è retrocesso e affronterà il percorso in seconda divisione con un nuovo allenatore. Il club ha infatti annunciato la separazione con Borja Jiménez: "L'allenatore nato ad Ávila non sarà più il tecnico della prima squadra dopo aver guidato i Pepineros nelle stagioni 2023/24 e 2024/25, ottenendo la promozione.

Borja è arrivato a Butarque nel giugno 2023 con l'entusiasmo e l'impegno necessari per guidare un progetto ambizioso. In questo periodo ha dimostrato professionalità, duro lavoro e dedizione, aiutando la squadra a competere con identità e carattere in entrambe le stagioni. Nella sua prima stagione al Butarque, ha fatto la storia guidando il Leganés dalla panchina alla sua seconda promozione in LALIGA EA SPORTS, vincendo anche il titolo del campionato.

Nella sua seconda stagione, ha guidato il Leganés fino a 40 punti nella massima serie, lottando per la salvezza fino all'ultima giornata. Il suo lavoro e quello del suo staff tecnico sono stati fondamentali per una stagione ricca di emozioni, caratterizzata dallo sforzo collettivo e dall'impegno verso i valori del CD Leganés. Il club desidera ringraziare Borja per il suo coinvolgimento, il rispetto e la professionalità dimostrati negli ultimi mesi e gli augura il meglio per i suoi impegni futuri, sia personali che professionali".