Leicester, Rodgers: "Infortunio grave per Barnes, non ci sono notizie positive a riguardo"

Le dichiarazioni di Rodgers dopo Leicester-Arsenal 1-3.

Il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha commentato ai microfoni di Talksport.com la sconfitta casalinga contro l’Arsenal, soffermandosi inizialmente sull’infortunio rimediato da Barnes: “Non ci sono notizie positive, probabilmente avrà bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio e dovrà stare fuori come minimo per sei settimane. In questi due anni siamo sempre stati gli stessi, rispondendo al meglio ad ogni difficoltà. In questo momento abbiamo due strade: piangerci addosso per le tante assenze oppure trovare un modo per uscire da questo momento difficile ed è esattamente quello che abbiamo intenzione di fare”.