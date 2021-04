Liga, il Siviglia vince e vola a -3 dalla vetta. Ok il Celta contro l’Osasuna

vedi letture

Basta un gol per tempo al Siviglia di Lopetegui per battere il Granada. Apre le marcature l’ex Milan Ocampos, e le chiude nella ripresa Ivan Rakitic. Nel finale, dal dischetto, accorcia le distanze Roberto Soldado. Gli andalusi volano così a tre punti dall’Atletico in campo tra poco contro il Bilbao, e a solo un punto da Real e Barcellona. Nell’altra sfida del tardo pomeriggio, il Celta batte per 2-1 l’Osasuna e lo supera in classifica. In gol Iago Aspas e Murillo, a nulla serve la rete di Torres su rigore. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica aggiornata:

1. Atletico Madrid 73*

2. Real Madrid 71

3. Barcellona 71*

4. Siviglia 70

5. Real Sociedad 50*

6. Real Betis 50

7. Villarreal 49*

8. Granada 42*

9. Celta Vigo 41

10 Osasuna 40

11. Athletic Club 38**

12. Levante 38

13. Cadice 37

14. Valencia 36

15. Getafe 34

16. Alaves 31

17. Elche 30

18. Real Valladolid 29*

19. Huesca 27

20. Eibar 23*

*una partita in meno

** due partite in meno