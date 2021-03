Liga, l’Atletico spreca una grande chance: con il Getafe in 10 è solo 0-0

Mastica amaro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che impatta contro il Getafe e non riesce ad andare oltre lo 0-0. Gara nervosa e complessa per gli uomini di Simeone, che colpiscono un palo con Suarez nella ripresa e giocano circa venticinque minuti in superiorità numerica, per l’espulsione di Nyom. Il Getafe però, con una gara difensiva e con tante perdite di tempo, riesce a portare a casa un risultato prezioso per la lotta salvezza, facendo uno scherzetto ai rivali nel derby.