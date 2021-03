Ligue 1, i risultati delle 15: pari e patta tra Lens e Metz, accorcia il Rennes. Tris Bordeaux

vedi letture

Terminate da qualche minuto le quattro partite di Ligue 1 in programma per oggi alle ore 15. Finisce in pareggio il match di alta classifica tra Lens e Metz, con i primi che dunque appaiano soltanto l’OM senza riuscire a riscavalcarlo. Alle loro spalle accorcia il Rennes, che vince di misura con lo Strasburgo. I tre punti di Digione portano il Bordeaux in posizioni più tranquille di classifica, mentre il Nizza pareggia in casa del Lorient, che si porta così a più due sulla zona retrocessione.

Dijon - Bordeaux 1-3

Lens - Metz 2-2

Lorient - Nizza 1-1

Rennes - Strasburgo 1-0

La classifica aggiornata

Lille* 62; PSG* e Lione 60; Monaco* 55; Marsiglia e Lens 45; Metz 42; Rennes e Montpellier 41; Angers 39; Bordeaux e Nizza 36; Reims 35; Brest 34; Strasburgo e Saint-Etienne 33; Lorient 28; Nimes 26; Nantes* 24; Dijon 15.

*= una partita in meno