Ligue 1, Pochettino inizia l'avventua col PSG con un pari. Vincono Lione e Marsiglia

Inizia con un pareggio contro il St. Etienne in trasferta l'avventura di Pochettino sulla panchina del PSG. La squadra della capitale va sotto dopo meno di 20 minuti, ma rimette subito in sesto il risultato con Kean tre minuti dopo, senza però riuscire a ribaltare la gara e portare a casa i tre punti. Vittorie in serata invece per Lione e Marsiglia, che battono rispettivamente Lens e Montpellier. 0-0 fra Reims e Digione, mentre l'Angers batte, grazie alla doppietta di Thomas, il Lille in trasferta.

Ligue 1, giornata 18

ore 19:00

Brest-Nizza 2-0 (23° Mounie, 28° Honorat)

Lorient-Monaco 2-5 (31° Moffi, 67° Gravillon; 9° Disasi, 64° Golovin, 68° Volland, 78° Diop, 89° Maripan)

Metz-Bordeaux 0-0

Nantes-Rennes 0-0

Strasburgo-Nimes 5-0 (36°, 51° Ajorque, 38° Diallo, 45° rig. Lala, 90° rig. Majeed)

Ore 21:00

Lille-Angers 1-2 (42° Yilmaz; 5°, 10° Thomas)

Lione-Lens 3-2 (39°, 52° rig. Depay, 46° aut. Fortes; 56° Sotoca, 89° Doucoure)

Marsiglia-Montpellier 3-1 (41° Radonjic, 80° Payet, 84° Germain; 53° Mollet)

Reims-Digione 0-0

Saint-Etienne-Paris Saint-Germain 1-1 (19° Hamouma; 22° Kean)