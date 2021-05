Lille, Galtier eletto miglior allenatore della Ligue 1 per la terza volta in carriera

vedi letture

Pochi istanti prima dell'inizio dell'ultima giornata di Ligue 1, l'allenatore del Lille Christophe Galtier ha ricevuto il premio come miglior allenatore del massimo campionato francese. E' la terza volta che lo conquista nella sua carriera, dopo il 2013 (a pari merito con Carlo Ancelotti) e il 2019.

"È un onore - ha detto -. È un magnifico trofeo in una stagione particolare e come ogni trofeo, da solo, non puoi conquistarlo. Voglio sottolineare che i miei giocatori sono bravi, ma anche grandi uomini. Per tutta la stagione ci hanno regalato enormi soddisfazioni calcistiche e umane. È un gruppo che mi è piaciuto molto", ha detto.

Galtier è in questo momento uno degli allenatori francesi più ambiti: Nizza e Olympique Lione i club maggiormente interessati.