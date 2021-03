Lineker e la crisi del Liverpool: "Una delle cose più sorprendenti che abbia mai visto nel calcio"

Gary Lineker, ex campione inglese con un lungo passato in Nazionale, oggi noto commentatore tv, dice la sua circa il momento no del Liverpool di Klopp, che solo qualche mese sembrava potesse annientare la Premier League e oggi si trova all'ottavo posto in classifica. "Tanto meraviglioso risultato per il Fulham (vincitore per 0-1 ad Anfield, ndr) quanto continua la lotta del Liverpool. Il crollo di metà stagione è una delle cose più sorprendenti che abbia mai visto nel calcio... e ne ho viste un po'. Straordinario".