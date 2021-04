Lione eliminato, Garcia contro Stephanie Frappart: "Non è stata al livello delle 2 squadre"

Rudi Garcia mastica amaro dopo l'eliminazione dalla Coupe de France. Il Lione è stato sconfitto dal Monaco per 2-0, in una partita molto tesa, come testimonia l'espulsione dello stesso ex tecnico della Roma a metà primo tempo: "È un'eliminazione immeritata. Meritavamo di qualificarci per quello che abbiamo fatto, ma non siamo riusciti a concretizzare. Posso solo congratularmi con i miei giocatori: è un risultato ingiusto e indirizzato dagli episodi". Sotto accusa l'arbitraggio di Stephanie Frappart: “Non eravamo nervosi, solo motivati. Credo che stasera l'arbitraggio non sia stato al livello delle due squadre. Succede che l'arbitro abbia una serata negativa. Alcune decisioni non ci sono state favorevoli e purtroppo non è la prima volta che succede con questo arbitro. È già capitato con il gol negato a Houssem Aouar contro il Marsiglia e quello negato a Karl Toko-Ekambi contro il Metz. Stavamo protestando tra di noi in panchina ed è arrivata minacciosa. Le ho detto che potevamo parlarne ma mi ha cacciato".