Ufficiale Lipsia, scossone in panchina: esonerato Marco Rose, fatale il ko con il 'Gladbach

vedi letture

"Marco Rose è stato sollevato dalle sue funzioni di allenatore del RB Lipsia con effetto immediato. Anche il suo staff tecnico, composto da Alexander Zickler, Marco Kurth e Frank Geideck, ha lasciato il club, insieme a Frank Aehlig (responsabile del calcio della prima squadra)". Con questo breve comunicato il Lipsia ha licenziato Marco Rose: fatale la sconfitta al Borussia-Park contro il Monchengladbach e lo scivolone dei Bullen in sesta posizione di Bundesliga, che rischiano di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Dopo il sesto incontro consecutivo in trasferta senza vittoria, di cui gli ultimi tre senza segnare un gol, i dirigenti del Lipsia hanno deciso di prendere provvedimenti seri ed esonerare Rose. Rose aveva preso il posto di Domenico Tedesco al Lipsia nel settembre 2022. Partendo dall'undicesima posizione, l'allenatore 48enne aveva portato i sassoni al terzo posto a fine stagione, qualificandoli così per la Champions League. Inoltre, nel 2023 aveva ripetuto il trionfo in Coppa di Germania (DFB Pokal).

Il sostituto sarà annunciato a breve. Non è ancora stato deciso chi allenerà la squadra fino alla fine della stagione, ma il Lipsia annuncerà "a breve" la decisione. Il tempo stringe, infatti, mercoledì sera si disputerà la semifinale di Coppa contro lo Stoccarda, l'ultima possibilità per il Lipsia di salvare la stagione.