Fiorentina, il Lipsia fa sul serio per Comuzzo: pronta un'offerta da 30-35 milioni di euro

La Fiorentina non ha intenzione e bisogno di cedere Pietro Comuzzo, ma qualche novità potrebbe esserci nei prossimi giorni. Il club viola ha respinto i timidi sondaggi da parte di società inglesi e del Milan, mentre in Germania c'è chi è pronto a fare sul serio. Il Lipsia infatti potrebbe presentare a breve un'offerta da 30-35 milioni di euro, con Pradè e Goretti che non potrebbero far altro che lasciar decidere al presidente Rocco Commisso.

Il classe 2005 è il simbolo del nuovo corso, è la dimostrazione che si può arrivare in prima squadra anche dal vivaio e il no al Napoli di gennaio fa pensare che la risposta possa essere la stessa, ma chi può dirlo. Negli scorsi anni la realtà dei fatti è che spesso i giocatori più preziosi sono stati venduti dalla Fiorentina e non è da escludere che anche questa volta si possa optare per la stessa decisione.

C'è però da registrare che il mercato del club è stato ambizioso, la scelta dell'allenatore va in linea con il progetto e la direzione presa sembra essere quella di voler costruire una squadra sempre più competitiva e che possa presto riportare un titolo in città. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.