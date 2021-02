live DIRETTA LIGUE 1 - Strasburgo pericoloso con un colpo di testa di Ajorque

Segui in diretta le sfide delle ore 15. Premere F5 per aggiornare la pagina.

LENS-DIJON 2-1

15.00 - Si parte!

4' - Kamara!! Occasione per il Dijon!! L'attaccante biancorosso scatta in profondità su un bel passaggio di Chouair, ma Leca sceglie bene il tempo dell'uscita bassa e respinge.

13' - Il Lens sta facendo valere una buona supremazia territoriale ma in questo momento il Dijon sta facendo ottima guardia non consentendo il tiro all'avversario.

22' - Scatto di Kakuta sulla corsia di destra. Il numero 10 giallorosso guadagna il fondo e crossa verso il centro ma nessun compagno di squadra raccoglie il suggerimento.

30' - Gol di Fofana!! Lens in vantaggio!! Il centrocampista giallorosso si coordina su una respinta da parte di Ecuele Mange e con il destro supera Racioppi.

38' - Haidara prova a mettersi in proprio. L'esterno del Lens prova una serpentina ma vene fermato dalla difesa del Dijon con tranquillità.

15.47 - Finisce qui il primo tempo con il Lens avanti 1-0 sul Dijon.

16.02 - Inizia il secondo tempo.

48' - Ecuele Manga!! Occasione per il Dijon!! Colpo di testa del difensore biancorosso colpisce di testa su corner ma Leca con un grande intervento respinge.

54' - Avanza ancora il Lens con Kakuta che prova la conclusione dalla distanza senza però trovare lo specchio della porta.

61' - Gol di Ngonda!! Il pareggio del Dijon!! L'esterno biancorosso si libera dal limite dell'area e calcia con precisione mettendo alle spalle di Leca.

64' - Gol di Banza!! Il Lens passa in vantaggio!! Calcio di punizione perfetto di Clauss per la testa dell'attaccante che gira alle spalle di Racioppi.

69' - Calcio d'angolo per il Dijon affidato a Celina. Il suo cross verso il centro dell'area è di facile lettura per Leca che blocca il pallone.

74' - Rosso per Kamara!! Dijon in dieci!! Intervento in ritardo dell'attaccante biancorosso ai danni di Gradit e cartellino rosso sventolato dall'arbitro.

80' - Dieci minuti più recupero alla conclusione del match. Il Lens prova a controllare il gioco, forte del vantaggio numerico.

86' - Bade!! Occasione per il Lens!! Conclusione del difensore giallorosso con Racioppi che si distende e devia in calcio d'angolo.

NIZZA-METZ 1-2

15.00 - Fischio d’inizio

9' - Primi nove minuti tutti a favore dei padroni di casa che stanno facendo girare il pallone con la difesa del Metz che invece si difende bassa.

15' - Gol di Kouyaté!! Metz in vantaggio!! Il difensore sbuca all'interno dell'area sul primo palo e gira alle spalle di Benitez.

17' - Udol!! Metz vicino al raddoppio!! Diagonale dell'esterno granata con Benitez che si distende e mette in corner.

21' - Buona discesa sulla sinistra di Kamara che prova un cross verso il centro dell'area. Nessun problema per la difesa granata che libera.

26' - Accelerazione di Claude Maurice che riesce a saltare un paio di avversari. Il numero 10 del Nizza entra in area e cade al contatto con un avversario. Fa proseguire l'arbitro.

37' - Gol di Gueye!! Il raddoppio del Metz!! Ancora un'azione che nasce dalla sinistra con Udol che pennella un cross per l'attaccante che mette alle spalle di Benitez.

42' - Prova a reagire il Nizza con un traversone di Kamara verso il centro dell'area, libera la difesa del Metz.

15.45 - Senza recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Metz avanti 2-0 a Nizza all'intervallo.

16.00 - Riprende il match.

49' - Parte subito forte il Nizza. La squadra rossonera usufruisce di un calcio d'angolo ma la difesa del Metz riesce a liberare.

60' - Calcio di rigore per il Nizza!! Intervento in ritardo di Centonze ai danni di Gouiri. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per i padroni di casa.

61' - Gol di Gouiri!! Il Nizza ritorna in partita!! Conclusione precisa dell'esterno d'attacco rossonero che supera Oukidja.

67' - Adesso spinge il Nizza. Sugli sviluppi di un calcio da fermo, Saliba salta di testa sugli sviluppi di un corner ma la sua incornata termina alta sopra la traversa.

71' - Vibranti proteste dei padroni di casa per un presunto intervento falloso di danni di Boudaoui all'interno dell'area. Tutto regolare per l'arbitro.

75' - Siamo giunti alla mezz'ora della ripresa. Nizza in avanti alla ricerca del pareggio, tiene la difesa del Metz.

80' - Prosegue il forcing del Nizza. Gouiri prova ad accelerare alla ricerca dell'area ma regge ancora la difesa granata che mette in corner.

87' - Il Metz prova a colpire in contropiede con Leya Iseka che si presenta dalle parti di Benitez ma invece di tirare prova un suggerimento per un compagno. Libera Saliba.

16.46 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Metz corsaro a Nizza: i granata vincono 2-1.

NIMES-BORDEAUX 2-0

15.00 - Inizia il match.

8' - Spinge il Bordeaux con Oudin che viene innescato da Koscielny, ottima però la copertura difensiva da parte di Alakouch.

14' - Gol di Meling!! Nimes in vantaggio!! Bell'azione di Fehrat che serve il difensore biancorosso che fa partire una conclusione che si insacca sul primo palo.

20' - Arriva la reazione del Bordeaux con uno scatto di Oudin che crossa verso il centro dove c'è Kalu, anticipato in calcio d'angolo dalla difesa del Nimes.

28' - Ci prova Alakouch che prova l'ingresso verso l'area di rigore. Ottima però la risposta di Koscielny che riesce a respingere.

39' - Adli!! Bordeaux vicino al pareggio!! Conclusione al volo del centrocampista dei girondini ma c'è un grande intervento da parte di Reynet che tiene a galla i suoi.

45' - Meling!! Nimes vicino al raddoppio!! L'esterno della formazione di casa avanza e, nonostante avesse ancora spazio di fronte a sé, calcia in porta mettendo sul fondo e sprecando un'occasione.

15.50 - Non c'è più tempo. La prima frazione di gara si chiude con il Nimes avanti 1-0 sul Bordeaux.

16.06 - Fischio d’inizio della ripresa.

48' - Spinge il Bordeaux con Kalu che effettua un cross verso il centro dell'area di rigore ma la difesa del Nimes riesce a liberare.

52' - Doppia occasione per il Bordeaux!! Ci prova prima Ben Arfa con una conclusione dalla distanza ma Reynet respinge. Sul pallone si avventa Hwang ma ancora una volta il portiere del Nimes neutralizza.

58' - Il Bordeaux adesso spinge con più insistenza. Seri scodella un pallone verso l'area ma nessun compagno di squadra ha seguito l'azione.

65' - Hwang!! Occasione per il Bordeaux!! Colpo di testa dell'attaccante della formazione girondina ma Reynet ancora riesce a respingere.

69' - Rosso a Benito!! Bordeaux in dieci!! Brutto intervento dell'esterno del Bordeaux ai danni di Aribi. Punizione per il Nimes e rosso per lui.

71' - Gol di Ripart!! Il raddoppio del Nimes!! Sugli sviluppi del calcio di punizione di Eliasson, il centrocampista stacca di testa ed insacca il pallone in rete.

80' - Prova a farsi vedere il Bordeaux con un traversone di Oudin verso il centro dell'area. Si chiude bene la retroguardia del Nimes.

85' - Capovolgimento di fronte con Dulijevic che prova un suggerimento verso le punte ma calibra male il lancio. Palone che termina sul fondo.

STRASBURGO-ANGERS 0-0

15.00 - Battuto il primo pallone.

2' Thomas!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del difensore bianconero sugli sviluppi di un corner, grande parata di Kawshima che con un guizzo respinge.

11 ' - Ancora ospiti che hanno approcciato meglio questa gara. Ci prova dalla distanza Fulgini ma Mitrovic si oppone con il piede e devia in calcio d'angolo.

21' - Lienard!! Occasione per lo Strasburgo!! Conclusione su calcio di punizione del centrocampista con Bernardoni che, ingannato dal sole, riesce comunque a respingere in qualche modo.

27' - Ancora Angers in avanti sempre con Thioub che prova un passaggio in profondità ma il suggerimento è sbagliato e l'azione sfuma.

31' - Amadou!! Rasoiata del centrocampista dell'Angers con Kawashima che si distende e riesce a respingere.

40' - Ancora Angers in avanti con Coulbaly che prova un suggerimento da fuori area verso il centro ma libera la retroguardia dello Strasburgo.

15.49 - Finisce senza reti il primo tempo del match fra Strasburgo e Angers.

16.04 - Si riparte.

51' - Mangani accompagna l'azione sulla sinistra. Il suo suggerimento verso il centro dell'area è impreciso con la sfera che termina a fondo campo.

56' - Diallo!! Occasione per lo Strasburgo!! L'attaccante conclude di prima intenzione verso la porta, Bernardoni si oppone e respinge.

60' - Ancora Strasburgo in avanti con Guilbert che prova un cross verso il centro dell'area, ma Bernardoni chiama il pallone e lo fa suo.

65' - Siamo giunti al ventesimo minuto della ripresa. Non si sblocca il punteggio fra Strasburgo e Angers. E' ancora 0-0.

71' - Prova a farsi vedere ancora l'Angers con un cross di Mangani verso il centro dell'area, attenta la difesa dello Strasburgo che libera.

77' - Momento favorevole allo Strasburgo adesso. La squadra padrona di casa sta facendo girare spesso il pallone nel tentativo di trovare la via della conclusione in porta.

85' - Cinque minuti più recupero al termine del match. Reti bianche per ora ma la partita è più che mai in equilibrio.

90' - Ajorque!! Strasburgo vicino al gol!! Colpo di testa dell'attaccante biancoblu all'interno dell'area ma la sfera termina alta sopra la traversa.

14.57 - Le otto squadre impegnate questo pomeriggio stanno facendo il loro ingresso in campo.

14.53 - Intanto si è concluso il match delle ore 13 che ha visto il Montpellier vincere in casa 2-1 contro il Rennes, decisiva una doppietta di Mavididi.

14.25 - Sono quattro le gare in programma questo pomeriggio:

Lens-Dijon

Nizza-Metz

Nimes-Bordeaux

Strasburgo-Angers

14.20 - Questi i risultati delle sfide giocate venerdì e sabato:

Brest-Lione 2-3 (giocata venerdì)

Saint-Etienne-Reims 1-1

Nantes-Olympique Marsiglia 1-1

Lettori di TMW buon pomeriggio e benvenuti alla diretta delle gare valide per la 26a giornata della Ligue 1 2020-2021.