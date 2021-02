Liverpool, 2 ko in casa in questa stagione. Klopp: "Anfield tornerà ad essere il nostro fortino"

vedi letture

Jurgen Klopp commenta le statistiche di Premier League, che vedono un clamoroso 14% di successi in trasferta. Lo stesso Liverpool, che per 68 partite ad Anfield non ha mai perso, in questa stagione è caduto per ben due volte: "Adoriamo giocare ad Anfield, pensiamo sia ancora il posto migliore. Si tratta solo di essere positivi. Giocare al calcio e queste cose qui. Deve tornare ad essere il nostro fortino".