Liverpool in crisi. Il presidente della Namibia Geingob: "La nostra squadra sta morendo"

Il momento di crisi attraversato dal Liverpool, attualmente ottovo in classifica a -4 dal Chelsea quarto, non passa certamente inosservato e preoccupa i tanti tifosi dei Reds. Tanto che anche il presidente della Namibia Hage G. Geingob ha voluto manifestare sui propri canali social il proprio disappunto per la stagione: “Il Liverpool da un po' di tempo cammina da solo ormai, purtroppo noi tifosi del Liverpool stiamo diventando orfani perché la nostra squadra sta morendo”.

We the supporters of Liverpool @LFC have been walking alone for a while now. Sadly, we are becoming orphans because our team is dying.

— Hage G. Geingob (@hagegeingob) March 7, 2021