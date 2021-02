Liverpool, Klopp conferma: "Matip salterà per infortunio il resto della stagione"

Anche Joel Matip, dopo Virgil van Dijk e Joe Gomez, salterà il resto della stagione per infortunio. Lo ha confermato il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, al sito ufficiale del club: "Sfortunatamente, abbiamo scoperto ora che Joel sarà fuori per il resto della stagione. Ma sarà pronto per l'inizio del prossimo pre-campionato e finalmente tutto sarà risolto". I reds vista l'emergenza in difesa si sono affrettati a cercare almeno un rimpiazzo, prelevando dallo Schalke Ozan Kabak.