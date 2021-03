Liverpool-Lipsia 2-0, le aperture tedesche: "Ko in 4 minuti. Klopp batte Nagelsmann"

Non c’erano grandi speranze per il Lipsia di ribaltare il 2-0 dell’andata contro il Liverpool e così è stato. Anche nella gara di ritorno il copione è stato simile a quello dell’andata coi tedeschi che sono stati eliminati da un uno-due firmato Salah e Mane in quattro minuti.

Kicker sottolinea proprio le similitudini con la gara d’andata: “Grandi parallelismi con l’andata. Il Liverpool butta fuori il Lipsia”, è il titolo del portale on line che poi continua: “Il Liverpool è ai quarti di finale di Champions League, ha battuto di nuovo 2-0 il RB Lipsia. Andamento della gara e marcatori mostrano grandi similitudini con l’andata”.

Si concentra invece sui due tecnici tedeschi Sportbild che titola “Klopp sconfigge Nagelsmann”, per poi continuare: “Il Lipsia finisce ko in quattro minuti. Gli attaccanti del Liverpool Salah e Mane vanno a segno come all’andata ed eliminano il Lipsia dalla Champions League”.

Apertura simile anche per la Bild: ““Il Lipsia viene eliminato in 4 minuti da Klopp”. “Il Lipsia ora può concentrarsi sulla caccia al Bayern Monaco in campionato e sulla Coppa di Germania”.