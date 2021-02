Liverpool, Manè si reinventa imprenditore: vuole comprare un club di quarta divisione francese

Se sul campo non arrivano grandi soddisfazioni, Sadio Man potrebbe presto reinventarsi, e passare "dall'altra parte". Come riporta La Nouvelle Republique infatti, l'esterno senegalese del Liverpool sarebbe in trattativa per acquistare un club francese di quarta divisione, il Bourges Foot. Manè sarebbe intenzionato a rilevare il club, e avrebbe organizzato un incontro tra il presidente del piccolo club francese, Cheikh Sylla, e un suo associato, Pape Dieng. La conferma è arrivata anche dal sindaco del paese, Yann Galut, che ha confermato le voci: "I contatti sono seri". Nuova avventura per il 10 del Liverpool?