Liverpool, Reds sotto esame: rispetto allo scorso anno un terribile -21 punti in classifica

Dopo la sconfitta di ieri contro il Burnley, che ha posto fine alla serie di 68 risultati utili consecutivi del Liverpool fra le mura amiche di Anfield, continuano i processi sulla stampa inglese alla formazione di Jurgen Klopp. Fra i tanti dati in esame per raccontare il calo dei Reds nella stagione 2020/2021 è emerso anche quello legato alla differenza punti rispetto al campionato passato. Una differenza che oggi per i campioni di Premier League segna un perentorio -21 (55 contro 34). Nella storia della massima serie inglese solo una società, fra quelle che hanno vinto il titolo, hanno fatto registrare una flessione in termini di punti più grandi di quella del Liverpool: il Chelsea fra il campionato (2014/2015 e il 2015/2016).