Ufficiale Lo Shakhtar tiene fede alla tradizione: acquistati due baby brasiliani per 22 milioni

Lo Shakhtar Donetsk non è venuto meno alla sua tradizionale pesca ai talenti brasiliani in giro per il mondo. Anche per questo calciomercato estivo infatti il club ucraino, con Arda Turan in panchina, ha ingaggiato ufficialmente due giocatori due classe 2007 entrambi provenienti dal calcio verdeoro. Uno è Luca Meirelles, punta centrale brasiliana di 18 anni, proveniente dal Santos e l'altro è un trequartista prelevato dal Fluminense, Isaque Silva: un doppio colpo dal costo totale di circa 22 milioni di euro.

Comunicato ufficiale per Meirelles

"L'attaccante diciottenne Luca Meirelles si trasferisce allo Shakhtar dalla squadra brasiliana del Santos. Ha firmato un contratto quinquennale con il club. Luca Meirelles è un prodotto del settore giovanile del Santos, dove ha giocato nelle squadre giovanili a partire dal 2018. Ha collezionato 25 presenze con il Santos U20, segnando 14 gol e fornendo 1 assist. Nel giugno 2023, Luca ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club, debuttando in prima squadra in una partita di Série B contro il Regatas Brasil il 17 novembre 2024. In totale, l'attaccante ha disputato 17 partite con la prima squadra del Santos (7 in Série A brasiliana, 2 in Série B, 1 in Coppa del Brasile e 7 nel Campeonato Paulista). È campione della Série B brasiliana 2024. Nell’agosto 2025 è stato convocato dalla nazionale brasiliana Under 20".

Comunicato ufficiale per Isaque

"Il centrocampista diciottenne Isaque Silva si trasferisce allo Shakhtar dalla squadra brasiliana del Fluminense. Il contratto con il giocatore durerà fino al 30 giugno 2030. Isaque Silva è un prodotto del settore giovanile del Fluminense, dove ha giocato sin dall’età di 10 anni. Nel maggio 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club. Nel 2024 è diventato campione del Brasile (U17) e vincitore della Coppa del Brasile (U17) con la squadra giovanile. Ha anche giocato con la formazione Under 20 del Fluminense (10 presenze, 2 gol). Il 6 dicembre 2024 ha debuttato con la prima squadra in una partita del Brasileirão contro il Cuiabá, collezionando in totale 12 presenze con la squadra principale del Fluminense (2 nel campionato brasiliano, 1 in Coppa del Brasile, 2 in Coppa Sudamericana, 7 nel Campionato Carioca)".