Ufficiale Besiktas, Solskjaer esonerato con effetto immediato: flop in Conference League fatale

È risultata fatale l'eliminazione dalla Conference League del suo Besiktas. Infatti, pochi istanti fa, il club turco ha ufficializzato l'esonero con effetto immediato di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico norvegese di 52 anni che si era accomodato sulla panchina delle Aquile nere solo lo scorso gennaio.

"Il contratto con il Direttore Tecnico Ole Gunnar Solskjaer è stato rescisso a seguito della decisione presa durante la riunione del consiglio di amministrazione. Il nostro presidente, Serdal Adali, ha ringraziato Solskjaer per i servizi prestati fino ad oggi durante un colloquio successivo alla riunione", si legge. Decisivo dunque il meeting avuto dai vertici del Besiktas in seguito al brutto esito della campagna europea della squadra turca contro il Losanna stasera. Ora non resta che capire chi arriverà al posto dell'ex Manchester United, durato quasi otto mesi.

Playoff, i risultati di stasera

Fredrikstad - Crystal Palace 0-0

Noah - Olimpija 3-2

Omonia - Wolfsberger 1-0 (2-0 d.c.d.r)

Besiktas - Losanna 0-1

RFS - Hamrun 2-2

Rapid Vienna - Gyor 2-0

Le partite di stasera

AZ Alkmaar - Levski

Cluj - Hacken

Univ.Craiova - Basaksehir

AEK Atene - Anderlecht

Arda - Rakow

Brondby - Strasburgo

Differdange - Drita

Fiorentina - Polissya

Ostrava - Celje

Rayo Vallecano - Neman

Dinamo Tirana - Jagiellonia

Linfield - Shelbourne

Legia - Hibernian

Magonza - Rosenborg

Servette - Shakhtar

Shamrock Rovers - Santa Clara

Virtus - Breidablik