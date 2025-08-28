Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Besiktas, Solskjaer esonerato con effetto immediato: flop in Conference League fatale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 22:54Calcio estero
di Yvonne Alessandro

È risultata fatale l'eliminazione dalla Conference League del suo Besiktas. Infatti, pochi istanti fa, il club turco ha ufficializzato l'esonero con effetto immediato di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico norvegese di 52 anni che si era accomodato sulla panchina delle Aquile nere solo lo scorso gennaio.

"Il contratto con il Direttore Tecnico Ole Gunnar Solskjaer è stato rescisso a seguito della decisione presa durante la riunione del consiglio di amministrazione. Il nostro presidente, Serdal Adali, ha ringraziato Solskjaer per i servizi prestati fino ad oggi durante un colloquio successivo alla riunione", si legge. Decisivo dunque il meeting avuto dai vertici del Besiktas in seguito al brutto esito della campagna europea della squadra turca contro il Losanna stasera. Ora non resta che capire chi arriverà al posto dell'ex Manchester United, durato quasi otto mesi.

Playoff, i risultati di stasera
Fredrikstad - Crystal Palace 0-0
Noah - Olimpija 3-2
Omonia - Wolfsberger 1-0 (2-0 d.c.d.r)
Besiktas - Losanna 0-1
RFS - Hamrun 2-2
Rapid Vienna - Gyor 2-0

Le partite di stasera
AZ Alkmaar - Levski
Cluj - Hacken
Univ.Craiova - Basaksehir
AEK Atene - Anderlecht
Arda - Rakow
Brondby - Strasburgo
Differdange - Drita
Fiorentina - Polissya
Ostrava - Celje
Rayo Vallecano - Neman
Dinamo Tirana - Jagiellonia
Linfield - Shelbourne
Legia - Hibernian
Magonza - Rosenborg
Servette - Shakhtar
Shamrock Rovers - Santa Clara
Virtus - Breidablik

